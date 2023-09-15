من الموقوفين

الداخلية: ضبط 16 متهماً في 13 قضية بـ6.2 كيلو مخدرات متنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية وسلاحين

15 سبتمبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (16) شخصا من جنسيات مختلفة في (13) قضية وبحوزتهم نحو (6,2) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و(550) حبة من المؤثرات العقلية والعثور على سلاحين وذخيرة بحوزة متهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم احالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الامن الجنائي وكافة قطاعات الوزراة بالمرصاد لتجار ومروجي المخدرات، و تهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).

المصدر
وزارة الداخلية
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15 سبتمبر، 2023
0 141 دقيقة واحدة

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