إيران جاهزة لتنفيذ اتفاق بوساطة قطرية لمبادلة سجناء مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إن بلاده جاهزة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه قطر مع الولايات المتحدة والذي ستطلق بموجبه واشنطن سراح خمسة سجناء مقابل نفس العدد من جانب طهران، إضافة إلى الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.

وتم الإعلان في العاشر من أغسطس آب عن الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيسمح لأمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة في مقابل نقل الأموال لبنوك في قطر والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عبد اللهيان أثنى في محادثة هاتفية مع نظيره القطري على دور الدوحة البناء خلال المفاوضات التي استمرت لأشهر وأسفرت عن إبرام الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن عملية تحويل الأموال الإيرانية المفرج عنها لبنوك قطرية ستتم في موعد قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

وأصدرت واشطت إعفاء من العقوبات للسماح بتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر التي ستشرف على كيفية إنفاق طهرات لتلك الأموال بهدف التأكد من أنها ستشتري بها سلعا لأغراض إنسانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إنه من المتوقع تنفيذ الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.