المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر

واشنطن تؤكد أنها سترد على طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين اثنين

14 سبتمبر، 2023
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نددت الولايات المتحدة الخميس بقرار “غير مبرر” لموسكو قضى بطرد اثنين من دبلوماسييها يعملان في العاصمة الروسية، متعهدة “الرد” في الوقت المناسب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين ان “هذا الطرد غير المبرر لطاقمنا الدبلوماسي لا اساس له على الاطلاق”.

واضاف “نأسف لسلوك روسيا هذا المسار ويمكنكم ان تتوقعوا بالتأكيد اننا سنرد على هذه الاجراءات في الشكل المناسب”.

أعلنت روسيا الخميس طرد دبلوماسيين أميركيين متهمين بانهما كانا عميلي “اتصال” لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في أنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا “شخصين غير مرغوب فيهما” هما السكرتيران الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.

المصدر
أ ف ب
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14 سبتمبر، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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