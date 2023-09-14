“الأوقاف” تشارك في الاجتماع الخليجي الثامن لوكلاء الوزارات المعنيين بمسقط

“الأوقاف” تشارك في الاجتماع الخليجي الثامن لوكلاء الوزارات المعنيين بمسقط

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الخميس في الاجتماع الثامن لوكلاء الوزارات المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط.

وقال رئيس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الأوقاف الدكتور بدر المطيري في تصريح صحفي إنه تم تقديم ورقة عمل تختص بحماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات الخليجية بالتنسيق مع مملكة البحرين.

وأضاف المطيري أنه تم تقديم ورقة عمل أخرى تختص بتبادل البحوث والتجارب في المجال الوقفي إضافة إلى مقترح حول الرؤية الإسلامية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.

وأفاد بأن المجتمعين اتفقوا على عدد من أوراق العمل التي تقدمت بها دول المجلس لعرضها على الوزراء في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل مؤكدا حرص الوزارة على المشاركة في الاجتماعات الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود.

وذكر أن توجيهات وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري واضحة لجهة دعم ريادة دولة الكويت والنهوض بمجالي العمل الإسلامي والإنساني وتبني المبادرات المتميزة التي ترفع اسمها عاليا في شتى المحافل وتعزيز التعاون الخليجي المشترك.

وثمن المطيري جهود الوفود الخليجية التي أسهمت في إثراء الاجتماع بأفكار وتوصيات لها انعكاسات إيجابية على المجتمعات الخليجية في مجالات عديدة.