أمين عام أوبك: دور المنظمة ريادي في إمداد العالم باحتياجاته وتحقيق الاستقرار بالسوق

أكد الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس أن المنظمة تقوم بدور ريادي ومهم في إمداد العالم باحتياجاته من النفط والطاقة كما تساهم في تحقيق الاستقرار والتوازن بالأسواق العالمية.

وقال الغيص في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس المنظمة إنه خلال ستة عقود من الزمن أثبتت المنظمة بأنها شريك مهم في مجال الطاقة يمكن الاعتماد عليه وذلك من خلال إسهامها في ضبط معدلات الانتاج ومنع تقلبات أسعار الخام والحفاظ على استقرار الاسواق والاقتصاد العالمي.

وأضاف “في الوقت الذي نحتفل بكل ما حققته المنظمة من إنجازات منذ تأسيسها فإننا نتطلع الى المزيد من النجاحات والتقدم في السنوات والعقود القادمة”.

ورأى ان المنظمة ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال مسيرتها التي استمرت اكثر من ستة عقود من الزمن باتت اليوم تشكل ركنا أساسيا من أركان قطاع الطاقة العالمي وعنصرا رئيسيا في دعم استقرار اسواق النفط وتوازنها.

وشدد الغيص على ان حكمة وحرص قادة حكومات الدول الاعضاء ساهما بشكل أساسي في تخطي الصعاب ومواجهة التحديات المستقبلية بكل ثقة وبما يخدم مصالح الدول الاعضاء والمستهلكين على حد سواء.

يذكر ان منظمة (أوبك) التي تأسست في بغداد بتاريخ 14 سبتمبر 1960 من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل وهم العراق والكويت والسعودية وايران وفنزويلا يقع مقرها الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا منذ عام 1965.

وتتمثل المهمة الاساسية للمنظمة في تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها وضمان استقرار أسواق النفط من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط من اجل المستهلكين ودخل ثابت للمنتجين ومردود رأس مال عادل لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط.