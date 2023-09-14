كاف: دقيقة صمت خلال السوبر الأفريقي حدادا على ضحايا كارثتي المغرب وليبيا

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي التي ستقام غداً الجمعة بين الأهلي المصري وإتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن كاف سيلتزم بالوقوف دقيقة حداد في جميع المباريات التابعة له بما في ذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وكأس السوبر احترامًا وتكريمًا للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم نتيجة الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات التي اجتاحت ليبيا.

وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس كاف: “نيابة عن اتحادات كرة القدم التي تمثل 54 دولة أعضاء بالكاف، نعرب مرة أخرى عن تعازينا العميق لأسر الضحايا، والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، والاتحاد الليبي لكرة القدم والحكومات وشعب المغرب وشعب ليبيا في آلاف الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم خلال الزلزال الكارثي الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا”.

وأضاف:” إن شعبي المغرب وليبيا في أفكارنا وصلواتنا في هذه الفترة المؤلمة والصعبة، ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل والكامل”.