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أسعار البنزين تصعد بمبيعات التجزئة ونمو طفيف بطلبات إعانة البطالة في أمريكا

14 سبتمبر، 2023
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ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس آب بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو تموز بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة التي وردت في التقارير السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر أيلول مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب طلب هذا الأسبوع.

المصدر
رويترز
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14 سبتمبر، 2023
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