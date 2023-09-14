“المشروعات السياحية”: حريصون على تقديم منتجات ترفيهية مبتكرة عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار

أكد الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري أهمية تقديم منتجات سياحية وترفيهية مبتكرة للمواطنين والمقيمين وزوار دولة الكويت لاسيما وان السياحة تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية.

وقال الدوسري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس على هامش تدشين فعالية للشركة اقيمت في مركز التسوق (الأفنيوز) لثلاثة مشروعات هي (البلاجات) و(ونترلاند) و(جنوب الصباحية) وهي عبارة عن مدن ترفيهية سيتم ادارتها بمعايير محترفة تضاهي نظيراتها العالمية.

وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات بنسب كبيرة موضحا أن مشروع (البلاجات) تم اتمام ما نسبته 90 في المئة منه وهو جاهز للافتتاح خلال 10 أيام ومشروع (ونتر لاند) الذي سيتم افتتاحه أواخر الشهر الجاري أما مشروع (جنوب الصباحية) فسيكون افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل.

وكشف عن زيادة المدة الزمنية لفعاليات مشروع (ونتر لاند) من ثلاثة أشهر في الموسم الماضي الى سبعة أشهر في الموسم الحالي إذ تم تدارك وتفادي الازدحام السابق ليحتضن جميع الزوار مشيرا الى أن دور المشروعات السياحية يكمن في تقديم الترفيه والسعادة برؤية واضحة انطلاقا من الخطوات الجادة لتطوير الشركة داخليا وخارجيا وتفعيل أنشطتها.

ولفت الى أن هذه النوعية من المشروعات ستضيف للسياحة في الكويت نظرا لأنها تحمل تنوعا لم يكن موجودا حيث انها ستكون أماكن مفتوحة للسياحة ما يضيف كثيرا للسوق الكويتي.

وأكد الدوسري أن السياحة تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية خاصة أن الدولة تمتلك بنية أساسية سليمة للترفيه من طيران وفنادق وشركات أغذية وكافة الاطراف الداعمة للقطاع السياحي ما يدفعنا الى ايجاد ترفيه لاجتذاب المواطنين والزوار.

يذكر أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة تعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها.

كما تعمل شركة المشروعات السياحية مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج الدائم لصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.