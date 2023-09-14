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معدل التضخم بالسعودية يبلغ 2% في أغسطس الماضي

14 سبتمبر، 2023
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بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخم) 2% في شهر آب/أغسطس الماضي ، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2022، وهو أقل من شهر تموز/ يوليو قبل الماضي .

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء ، في تقرير شهري اليوم الخميس، عن أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.4%.

وظل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة ،على أساس شهري، مستقراً نسبياً في الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه ، مسجلاً زيادة بسيطة بنسبة 0.03%، متأثراً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7%.

المصدر
د ب أ
الوسوم
14 سبتمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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