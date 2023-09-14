بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.05 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.05 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 05ر7 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7029 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول 183 مليون سهم عبر 11964 صفقة نقدية بقيمة 4ر54 مليون دينار (نحو 9ر165 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 60ر10 نقطة ليبلغ مستوى 5775 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في المئة من خلال تداول 2ر80 مليون سهم عبر 4335 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار (نحو 5ر33 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر5 نقطة ليبلغ مستوى 16ر7705 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 7ر102 مليون سهم عبر 7629 صفقة بقيمة 4ر43 مليون دينار (نحو 3ر132 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 92ر0 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5749 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 2ر60 مليون سهم عبر 3257 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 8ر29 مليون دولار).

وكانت شركات (مشاعر) و(مراكز) و(وثاق) و(عربي قابضة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(بوبيان ب) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(الأولى) و(حيات كوم) و(وطنية م ب) الأكثر انخفاضا.