وزير التجارة ونظيره البريطاني يبحثان دعم اتفاقية التجارة الحرة الخليجية البريطانية

بحث وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مع وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة نايجل هادليستون اليوم الخميس دعم اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن الاجتماع بين الوزيرين العيبان وهادليستون عقد خلال أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 65 في سلطنة عمان وتناولا خلاله بحث أهمية دعم كل منهما لجهود الفريق التفاوضي الخليجي والبريطاني علاوة على دعم كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة.

وأضافت أن الجانبين أكدا ضرورة ارتفاع مستويات التبادل التجاري وتحقيق علاقات تجارية متميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأوضحت أنه تم حتى الآن عقد أربعة اجتماعات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع خامس خلال شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن وزير التجارة شارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 65 المقام في مدينة صلالة العمانية الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.