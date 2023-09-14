الأرصاد الجوية: الطقس شديد الحرارة إلى حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة إلى حار نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.