روسيا تؤكد التزامها بالمواثيق الدولية لتحقيق تسوية للنزاع الفلسطيني

أكدت روسيا اليوم الاربعاء التزامها بالمرجعيات الدولية المعترف بها لتحقيق التسوية للنزاع الفلسطيني – الاسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع اتفاقية المبادئ بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية ان موسكو تلتزم بالمعايير الدولية المعترف بها لتحقيق التسوية وهي قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية للامم المتحدة ومبادئ مدريد بما في ذلك “الارض مقابل السلام” ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البيان الى تكثيف الجهود الجماعية الهادفة الى بلورة مقدمات ضرورية لاستئناف العملية السياسية مشيرا الى الدور الاساسي الذي يؤديه اللاعبون الاقليميون بما فيهم مصر والاردن والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر والجزائر وتركيا وجامعة الدول العربية.

وحث البيان على بلورة نهج منسق حيال التسوية في الشرق الاوسط لافتا الى ان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عرض مبادرة بلورتها روسيا على رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية وتركيا وجامعة الدول العربية خلال لقاء استضافته موسكو في 18 يوليو الماضي.

ولم يكشف البيان عن فحوى هذه المبادرة مؤكدا ان روسيا ستواصل العمل بنشاط لتحقيق التسوية الفلسطينية – الاسرائيلية مؤكدا أن موسكو على اتصال وثيق مع شركائها في الشرق الاوسط ومن ضمنهم فيهم فلسطين واسرائيل.

واوضح ان “روسيا تستند في ذلك الى رصيد مهم ومزمن يتمثل في ثقة دول المنطقة بالسياسة الخارجية الروسية”.