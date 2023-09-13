إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي: القضية التعليمية أساسية ولا يجب الرضوخ للتكسبات الانتخابية والمساس بمدنية الدولة

13 سبتمبر، 2023
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استنكر اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي التوجه الذي انتهت إليه لجنة تعزيز القيم باجتماعها مع وزير التربية والتعليم بخصوص منع الاختلاط في جامعة الكويت، متناسين كل ما في التعليم من عيوب و سلبيات و تخلف، حتى أصبحوا منشغلين بقرارات رجعية لا تفيد عملية تطوير المنظومة التعليمية.

وقال الإتحاد في بيانه “تلقينا بكل أسف خبر اجتماع وزير التربية والتعليم مع لجنة تعزيز القيم وتناسي الوزير لسوء المنظومة التعليمية في جامعة الكويت ومشاكل التسجيل وقلة الشعب و صعوبة القبول، فنراه يذهب إلى المساهمة والتعاون لفرض قيود وهمية لا نفع لها سوى التلميع والتكسب الإنتخابي فبدلاً من وضع خطة لانتشال الجامعة من قاع التصنيفات العالمية و المعايير الأكاديمية، يصر الوزير على العودة للمربع الأول”.

ودعى الإتحاد القوى الطلابية و مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات النفع العام لرفض واستنكار هذه التوجهات الرجعية، واعادة النظر في المشاكل الحقيقية التي يعانيها الطلبة والطالبات في الجامعة والضغط في اتجاه حلها، دون أن يتناسوا دورهم الوطني برفض المساس بمدنية الدولة.

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13 سبتمبر، 2023
0 14 دقيقة واحدة

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