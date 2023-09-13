مقتل جنديين سوريين في عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي على طرطوس

قُتل جنديان سوريان وأصيب ستة آخرون بجروح في قصف للاحتلال الاسرائيلي طال مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية بغرب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله “في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم (14:22 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس”، ما أدى الى “استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.