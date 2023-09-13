“الشؤون”: حريصون على تطبيق القوانين والقرارات والتعاميم للحفاظ على المال العام

“الشؤون”: حريصون على تطبيق القوانين والقرارات والتعاميم للحفاظ على المال العام

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء حرصها على مواصلة تطبيق بنود القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وكذلك تعاميم ديوان الخدمة بهدف الحفاظ على المال العام وتغليب المصلحة العامة.

وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إنها تمكنت من إتمام وإنجاز جميع الملاحظات الواردة من ديوان الخدمة المدنية وتصحيحها بما يضمن تطبيق ما جاء في القوانين المنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية أثنى في رسالة وجهت إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح على الالتزام بتصحيح كافة الملاحظات السابقة.