النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يوجه بترقية 54 ضابطا في الإطفاء من رتبة مقدم إلى عقيد

13 سبتمبر، 2023
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قالت قوة الاطفاء العام إنه بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أصدر رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد قرارا بترقية 54 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

وذكرت القوة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن هذه الترقية جاءت تماشيا مع رؤية الشيخ طلال الخالد بإعطاء كل ذي حق حقه والتي يحرص من خلالها على دعم الكوادر البشرية من منتسبيي القوة وحثهم على المزيد من التطور المهني والعملي ولتكون هذه الترقيات دافعا لهم في أداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقاتهم في خدمة الوطن.

المصدر
كونا
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13 سبتمبر، 2023
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