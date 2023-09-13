نائب رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير الدفاع

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه في دبي اليوم الأربعاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية.

ونقل معالي الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر، تعكسه الجهود المشتركة والعمل المتواصل، سعياً إلى تحقيق النهضة الشاملة، وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وقد عبر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح قبيل مغادرته دبي مساء اليوم عائدا إلى البلاد عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

الجدير بالذكر بأن معالي الشيخ أحمد الفهد كان قد وصل والوفد المرافق له إلى دبي اليوم الأربعاء حيث كان في استقباله لدى وصوله سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جمال محمد الغنيم، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، وقنصل عام دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية علي سالم الذايدي، ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد عبدالله الكندري، وأعضاء البعثة الدبلوماسية.