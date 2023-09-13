وزير العدل: تحقيق عوائد مناسبة على أموال القصر والمشمولين بالرعاية لتأمين احتياجاتهم

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فالح الرقبة اليوم الأربعاء مواصلة تحقيق عوائد مناسبة على أموال القصر والمشمولين بالرعاية وتعزيز القدرة على رعاية وتأمين احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الرقبة في حفل التكريم الذي أقامته الهيئة العامة لشؤون القصر ل105 قاصر وقاصرة من المشاركين في مشروع (بادر ويانا) الذي ترعاه الهيئة.

وقال الرقبة إن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطط والبرامج والمشاريع الخيرية التي تنظمها الهيئة سنويا بدعم من (الأثلاث الخيرية) التي تقوم بإدارتها لصالح الموصيين والتي تحرص من خلالها على دعم المشاريع الخيرية داخل دولة الكويت وفي إطار وصايا ورغبة الموصيين.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع الذي يركز على تدريب المشاركين من المشمولين برعاية الهيئة على الكثير من الأنشطة والمهارات والاعمال المفيدة في حياتهم العملية واليومية.

وأوضح أن القائمين على هذا المشروع نجحوا من خلال دورة تدريبية على مدار شهرين في تمكين المشاركين من استثمار أوقات فراغهم وتطوير مهاراتهم مع إتاحة الفرصة لدى القصر للتعرف على إمكانياتهم وقدراتهم في تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والعمل خلال فترة العطلة الصيفية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التركيز على عدة محاور منها استغلال ما توافر من إمكانيات وخبرات مادية وبشرية والتوسع في تطبيق التحول الرقمي وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الجديدة على مواصلة خطة تطوير الأداء في مختلف المجالات.

من جهته أكد مدير عام الهيئة بالإنابة حمد البرجس في كلمة مماثلة أهمية هذا المشروع التي تقوم على إدارته في إطارالادراك التام لأهمية تأهيل وتطوير وتحفيز الابناء لمواجهة تحديات المستقبل والمشاركة في تنفيذ رؤية الكويت المستقبلية والتي تتضمن الوصول الى رأس مال بشري إبداعي.

وأشار البرجس إلى اهتمام الهيئة البالغ بمشروعات ومبادرات التعليم والتدريب والتأهيل وصقل المهارات وتكوين الشخصية على أسس دينية وتربوية واجتماعية سليمة.

وبين ان مجلس إدارة الهيئة وقياداتها التنفيذية وجميع كوادرها حريصون على أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطور في مختلف المجالات وذلك لما فيه خير على المشمولين برعايتها من مختلف الفئات.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة ونشاطها لاسيما المبادرات والأنشطة التي تسهم في تعزيز دور الهيئة في تنمية قدرات المشمولين برعايتها في مختلف المجالات التي تتناسب مع مراحلهم العمرية.