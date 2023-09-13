وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره المصري بشأن “واقعة الخريطة”

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مساء أمس الثلاثاء مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري للوقوف على حيثيات موضوع قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي تشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دوليا لدولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الوزير شكري أكد أن ما تم من قبل المحاضر كان خطأ غير مقصود وأنه قد وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ مشددا على متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والإخاء والترابط بين البلدين الشقيقين بأي شكل من الأشكال.