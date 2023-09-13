من المضبوطات

الداخلية: ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية يديره 6 أشخاص من جنسية أسيوية في مزرعة بالعبدلي

13 سبتمبر، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث محافظة العاصمة” من ضبط اكبر مصنع للخمور يديره (6) اشخاص من جنسية آسيوية في مزارع العبدلي.

فقد توصلت الادارة العامة للمباحث الجنائية من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن وجود مزرعة في منطقة العبدلي تستخدم لصناعة الخمور المحلية، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم مداهمة الموقع وضبط (6) أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة المصنع، وعثر على أدوات التصنيع و236 برميل يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع، وتم احالة جميع المتهمين والمضبوطات لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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13 سبتمبر، 2023
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