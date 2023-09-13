وزير الداخلية يترأس اجتماعاً امنياً لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي

تزامناً مع استعدادات وزارة الداخلية لبدء العام الدراسي الجديد ، ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء الموافق 2023/9/13، في مقر وزارة الداخلية اجتماعاً أمنياً مع الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

واستمع الشيخ طلال خالد الصباح إلى شرح تفصيلي عن استعدادات قطاعات وزارة الداخلية الميدانية لبدء العام الدراسي 2023-2024 وآلية التنسيق بينها، كما اطلع على آلية الانتشار الأمني والمروري في كافة انحاء البلاد وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة في الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية وفي محيط المدارس والجامعات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية على ضرورة التعامل مع الازدحامات المرورية اولا باول، والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة، والتعامل الراقي وتقديم المساعدات لقائدي المركبات على الطرق بما يضمن وصول الجميع إلى وجهتهم بسلام.

ووجه بضرورة تكثيف التواجد الأمني على كافة الطرق السريعة والتقاطعات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المناطق السكنية ومحيط المدارس لمنع عرقلة حركة السير والقضاء على الوقوف العشوائي أمام المدارس والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية أولا بأول وتكثيف الحملات التوعوية الامنية والمرورية لقائدي المركبات واولياء الامور بالانظمة والقواعد المرورية والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية عن ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، مؤكدا أن نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة ينطلق من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.