سعود العصفور يطالب المكتب العسكري في القاهرة بمتابعة قضية الخريطة التي لا تتضمن الكويت

قال النائب سعود العصفور “عندما تُعرض خريطة للمنطقة تُلغي “سيادة” و”وجود” الكويت على أراضيها في محاضرة عسكرية على مستوى عالي ويحضرها ضباط من الكويت وغيرها فهر أمر يستوجب الاعتذار عن هذا الأمر أو أن يكون لوزارة الدفاع والخارجية موقف معلن من هذا الأمر”.

وأضاف “نثمن بكل اعتزاز موقف الضباط الكويتيين الذين احتجوا على هذه الصورة ورفضوا إكمال المحاضرة ما لم يعتذر المحاضر ونؤكد على دور المكتب العسكري في القاهرة على متابعة الأمر”.