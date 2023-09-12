هروب 70 تمساحا بعد هطول أمطار غزيرة في جنوب الصين

هروب 70 تمساحا بعد هطول أمطار غزيرة في جنوب الصين

هرب أكثر من 70 تمساحا من مرزعة تماسيح في جنوب الصين بعد وقوع فيضانات شديدة، بحسب ما ذكرته السلطات.

وذكرت صحيفة ذا بيبر الصينية ووسائل إعلام أخرى نقلا عن مسؤولين محليين إن التماسيح هربت في مدينة ماومينج، عقب أن تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة لأيام.

وكانت بحيرة بالقرب من المزرعة قد فاضت على ضفيتها، مما أتاح للتماسيح الهروب.

وتمكنت السلطات من الإبقاء على ما لا يقل عن 69 تمساحا كبيرا وست تماسيح صغيرة في المزرعة.

ووفقا لصحيفة بكين نيوز، تم إرسال قوات الطوارئ لتعقب التماسيح الهاربة بمساعدة معدات السونار.