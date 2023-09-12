وزير الدفاع يبحث مع نائب وزير الدفاع الهنغاري تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين

وزير الدفاع يبحث مع نائب وزير الدفاع الهنغاري تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين

12 سبتمبر، 2023
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الدولة نائب وزير الدفاع الهنغاري تماش فارجا سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشيخ أحمد الفهد استقبل بقصر السيف اليوم الثلاثاء فارجا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم القضايا والموضوعات ضمن محور الزيارة وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.

وذكر انه تم التأكيد على الارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب تلبي الطموحات والتطلعات المشتركة وتخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتعود بالخير والمنفعة على الجميع.

المصدر
كونا
الوسوم
12 سبتمبر، 2023
0 21 أقل من دقيقة

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