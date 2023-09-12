بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.5 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 5ر7 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7007 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر165 مليون سهم عبر 10456 صفقة نقدية بقيمة 7ر38 مليون دينار (نحو 118 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5724 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 4ر89 مليون سهم عبر 3975 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 58ر7686 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 6481 صفقة بقيمة 12ر27 مليون دينار (نحو 7ر82 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 44ر5675 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 6ر68 مليون سهم عبر 2770 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 4ر31 مليون دولار).

وكانت شركات (سكب ك) و(المعدات) و(تمدين أ) و(أولى تكافل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(إيفا) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الإماراتية) و(المساكن) و(اكتتاب) و(بترولية) الأكثر انخفاضا.