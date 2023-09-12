“ديوان الخدمة” يعتمد الحصول على الإجازة المرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الإلكترونية

تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الكوادر الطبية، اعتمد ديوان الخدمة المدنية الموافقة على مقترح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في شأن الحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية.

وتأتي الموافقة على إطلاق الخدمة الجديدة بعد مطالبات وزير الصحة الدكتور احمد العوضي بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات، والمتضمن إطلاق هذه الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الصحة دون مراجعة المركز الصحي.

وجدير بالذكر ان مقترح وزير الصحة حدد ضوابط منح الإجازة المرضية على النحو التالي:

إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوما الأولى.

إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.

إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.

إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.

كما اشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية عن 3 أيام في الشهر