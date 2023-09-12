ديوان الخدمة المدنية

“ديوان الخدمة” يعتمد الحصول على الإجازة المرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الإلكترونية

12 سبتمبر، 2023
0 77 دقيقة واحدة

تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الكوادر الطبية، اعتمد ديوان الخدمة المدنية الموافقة على مقترح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في شأن الحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية.

وتأتي الموافقة على إطلاق الخدمة الجديدة بعد مطالبات وزير الصحة الدكتور احمد العوضي بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات، والمتضمن إطلاق هذه الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الصحة دون مراجعة المركز الصحي.

وجدير بالذكر ان مقترح وزير الصحة حدد ضوابط منح الإجازة المرضية على النحو التالي:

  • إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوما الأولى.
  • إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.
  • إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.
  • إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.

كما اشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية عن 3 أيام في الشهر

الوسوم
12 سبتمبر، 2023
0 77 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط 23 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية في جليب الشيوخ والسالمية

11 سبتمبر، 2023

الكويت تؤكد تعاطفها وتضامنها مع ليبيا إثر الإعصار والفيضانات التي اجتاحت شرقي البلاد

11 سبتمبر، 2023

“الشؤون”: حريصون على تبادل الخبرات مع كافة الدول والمنظمات لتمكين المرأة

11 سبتمبر، 2023

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

11 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى