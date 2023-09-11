من الموقوفين

الداخلية: ضبط 23 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية في جليب الشيوخ والسالمية

11 سبتمبر، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط (14) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في جليب الشيوخ كما تمكنت ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (9) أشخاص يقومون بممارسة الرذيلة في منطقة السالمية ومعاهد المساج مقابل مبالغ مالية، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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11 سبتمبر، 2023
0 270 أقل من دقيقة

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