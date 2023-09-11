وزير الصحة يشيد بجهود الفريق الطبي الصيني المتميزة في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي

أشاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بجهود الفريق الطبي الصيني المتميزة وما يقدمه من خدمات علاجية للمرضى في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي الصحة الكويتية والصينية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العوضي عقب استقباله اليوم الاثنين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوا والوفد الطبي الصيني حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بالقطاع الصحي ومتابعة الخدمات الصحية التي يقدمها فريق الطب الصيني.

من جانبه اعرب السفير جيانوا في تصريح مماثل عن سعادته باستمرار نجاح العلاقات الكويتية – الصينية وما تشهده من تطور كبير من خلال الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتبادل الخبرات المختصة في مجالي البحث العلمي والطب التقليدي الصيني.

وأكد جيانوا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تعد نموذجا مثاليا باعتبار دولة الكويت من أوائل الدول الخليجية التي تستقطب فريق طبي صيني يعمل في مستشفياتها منذ عام 1976.