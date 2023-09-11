العراق يسجل ثلاث هزات ارضية بدرجات متفاوتة بمحافظتي دهوك وكركوك

اعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين وقوع ثلاث هزات ارضية بدرجات متفاوتة بمحافظتي (كركوك) و(دهوك) شمال العراق اعلاها 8ر4 درجة على مقياس (ريختر) بمحافظة (كركوك).

وذكرت الوزارة في بيان ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت الهزة الاولى بقوة 8ر4 درجة على مقياس (ريختر) في منطقة (طوزخورماتو) بمحافظة (كركوك) والثانية بقوة 6ر4 درجة على مقياس (ريختر) قرب الحدود العراقية – التركية على بعد 44 كيلومتر شمال شرق محافظة (دهوك).

واضافت انه تم تسجيل الهزة الثالثة بالمنطقة نفسها قرب الحدود العراقية – التركية بقوة 1ر3 درجة على مقياس (ريختر) مشيرة الى انه لم تسجل اية خسائر في الارواح او مادية.