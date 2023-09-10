حصيلة الفيضانات في اليونان ترتفع الى 15 قتيلا

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت منطقة ثيساليا وسط اليونان الى 15 قتيلا، وفق ما أفادت فرق الإطفاء الأحد.

وعثر خفر السواحل على جثة رجل (42 عاما) في البحر في منطقة بيليون، كان على قائمة الاشخاص المفقودين، بحسب عناصر الاطفاء.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مصرع 14 شخصا.

وأفاد عناصر الاطفاء في بيان أن “ما مجموعه 4250 شخصا تم انقاذهم ونقلهم الى أماكن آمنة بين الساعة السابعة صباح الثلاثاء (04,00 ت غ) الخامس من أيلول/سبتمبر، والسابعة صباح الأحد العاشر من أيلول/سبتمبر”.

ووفق فرق الدفاع المدني، لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

في فولوس، ما زالت إمدادات المياه تمثل مشكلة بعدما دمّرت محطات الضخ وجزء كبير من شبكة الإمداد خلال العاصفة. وذكّرت وزارة الصحة اليونانية بأن “المياه غير صالحة للشرب” وأصدرت توصيات للمواطنين.

وضربت العاصفة التي أطلق عليها اسم “دانيال” ووصفها الخبراء بأنها “ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة”، مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، وخصوصا عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

وتأتي هذه الأحوال الجوية السيئة عقب حرائق مدمرة هذا الصيف في اليونان خلفت 26 قتيلا على الأقل.

ومع ارتفاع حرارة الارض، تزداد كمية البخار في الغلاف الجوي (حوالى 7 في المئة لكل درجة إضافية) ما يزيد احتمال هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جانب عوامل أخرى مثل التوسّع الحضري، إلى فيضانات.

وفي تركيا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بمصرع 12 شخصا.