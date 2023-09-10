رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال مشاركته في الاجتماع ال62 لمجلس ادارة الغرف الخليجية وأعمال الدورة ال134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في البحرين

محمد الصقر: لقاءات رؤساء غرف التجارة الخليجية تسهم في تعزيز التعاون

10 سبتمبر، 2023
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أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر اليوم الاحد اهمية اللقاءات الدورية بين رؤساء غرف التجارة الخليجية التي تسهم بشكل فعال في تعزيز التعاون المشترك.

وقال الصقر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في الاجتماع ال62 لمجلس ادارة الغرف الخليجية وأعمال الدورة ال134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في البحرين ان لقاء رؤساء غرف التجارة الخليجية مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي يهدف للتركيز على التعاون بين القطاع الخاص الخليجي ممثلا بالغرف والقطاع العام الخليجي ممثلا بالأمانة.

وأوضح الصقر الذي يرأس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات أن هذه اللقاءات تتيح المجال أمام تسليط الضوء على كافة المواضيع الاقتصادية المشتركة بين الدول الاعضاء في اطار الاتفاقية الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.

واضاف انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحالي لاتحاد الغرف التنسيق المشترك بشأن نتائج اللقاء بين وزراء التجارة ورؤساء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط مايو الماضي.

وبحث اللقاء سبل التعاون الاقتصادي الخليجي مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية مثل دول اسيا الوسطى والهند وباكستان وتركيا.

المصدر
كونا
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10 سبتمبر، 2023
0 40 دقيقة واحدة

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