طيران الجزيرة تزيد عدد وجهاتها إلى السعودية بإطلاق رحلات إلى أبها وحائل

الكويت، 4 يوليو 2022: أعلنت طيران الجزيرة اليوم مواصلة توسعها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في المملكة العربية السعودية بإطلاقها خطين جديدين إلى المدينتين السياحيتين، أبها وحائل، حيث ستقوم بخدمة الوجهتين بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع.

وتحلّق أولى رحلات طيران الجزيرة إلى أبها في يوم 17 يوليو، بينما تحلق رحلاتها إلى حائل في 21 يوليو، لتمنح المسافرين فرصة لاكتشاف مدينة أبها التي تُعد العاصمة الثقافية لمنطقة عسير التي تقع جنوبي ساحل البحر الأحمر، والتي تتميز بجبالها المميزة والفريدة لهذه المنطقة، فيما توفر الرحلات المباشرة إلى حائل منفذاً إلى هذه المدينة التي تقد بين جبل شمّر إلى الشمال وجبل سلمى إلى الجنوب، إذ كانت ذات يوم عاصمة للصحراء العربية وتوفر اليوم أنشطة متعددة للسياح للاستمتاع بجولة عبر التاريخ وأنشطة التزلج على الرمال.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: “نتطلع لإطلاق هذه الرحلات الجديدة وتوسيع شبكة وجهاتنا التي تخدم المملكة العربية السعودية اليوم بأكثر من 80 رحلة أسبوعية تزوّد عملائنا بمزيد من الخيارات السياحية في المملكة حيث المعالم السياحية والمراكز التجارية الرائعة.”