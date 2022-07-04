تطبيق “شلونك” حصد جائزة “أفضل عمل حكومي”

شاركت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت في الحفل السنوي والمعرض المُصاحب لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الذي أقيم في قصر بيان، وذلك على هامش تكريم تطبيق “شلونك” على فوزه بجائزة المعلوماتية في الدورة العشرين عن العام 2020، وذلك تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن التكريم السامي شهد حضور مُمثلي الجهات المُشاركة في إنتاج التطبيق: الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني، ونائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة د. بثينة المضف.

وعبّرت زين عن فخرها بحصول تطبيق “شلونك” على جائزة المعلوماتية، وهو التطبيق الذي طوّرته الشركة مطلع عام 2020 بتعاون مُشترك مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة، وبجهود وتعاون متطوعين كويتيين وعدد من الجهات الحكومية، وذلك خلال جائحة كوفيد لتسهيل إجراءات الحجر والعزل المنزلي.

الروضان تتوسط الودعاني والمضف والحسيني

وأوضحت الشركة أن حصول “شلونك” على هذه الجائزة المرموقة، والتي حظيت برعاية سامية واهتمام واسع من قبل المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، ودعم كبير وسخي من مؤسسها سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي حفظه الله، قد أتت لتعكس ثمرة التعاون المُتبادل والبنّاء ما بين القطاعين العام والخاص في الكويت.

وتم تطوير التطبيق من قبل زين بعقول وطنية شابة، وجاء بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتحت إشراف وزارة الصحة، وذلك في وقتٍ قياسي تزامن مع بدء خطة الدولة لإجلاء الآلاف من المواطنين العالقين في الخارج.

وفي أواخر شهر أبريل 2020، وتحديداً مع بدء المرحلة الأولى لخطة الإجلاء، طوّرت زين تطبيق “شلونك” للهواتف الذكية كبادرة منها لمُساندة الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسات الدولة للتصدي للجائحة، حيث جرى تصميمه وفق أحدث المواصفات والمعايير تحت إشراف وتوجيهات فرق العمل في وزارة الصحة.

وهدف “شلونك” بشكل أساسي إلى توظيف أحدث حلول التكنولوجيا لمُتابعة التزام المواطنين العائدين من الخارج ضمن خطة الإجلاء بتعليمات الحجر المنزلي، والإرشادات الوقائية الخاصة بوزارة الصحة، كما كان التطبيق أداة أساسية لتفعيل السوار الذكي الذي تم توزيعه في مطار الكويت الدولي على كل من شملتهم إجراءات الحجر المنزلي.

وتوفّر تطبيق “شلونك” على كل من Apple App Store وGoogle Play Store وHuawei App Gallery، كما توفّر بخمس لغات مختلفة وهي العربية، الإنجليزية، الأوردو، التغالوغ، والبنغالية، وتم التسجيل فيه عن طريق إدخال رقم الهاتف النقال ورقم البطاقة المدنية، واحتوى على خاصية المُشخّص التفاعلي، بحيث يمكن التحدث معه لمعرفة التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها حسب حالته الخاصة.

وعقدت لجنة التأهيل ومجلس التحكيم التابعين لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية ورش عمل فنية عديدة افتراضياً تم من خلالها دراسة عدد 308 مشاريع من الكويت والوطن العربي، ونتج عنها تأهل 25 مشروعاً لمرحلة التحكيم، كما تألف مجلس التحكيم من نخبة مُتخصصة من 8 دول عربية ليختار أفضل المشاريع التقنية الفائزة بالجائزة، والتي نال 9 مشاريع منها شرف الفوز لما تميزت به من تصميم ومحتوى مبتكر.