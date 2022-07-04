جامعة الكويت تفتتح ملتقى “الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022” بمشاركة 21 جهة حكومية وأهلية

افتتحت إدارة شؤون الخريجين في جامعة الكويت ملتقى (الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022) بمشاركة 21 جهة حكومية وأهلية بهدف تسهيل عملية معرفة الوظائف المتاحة لهم في سوق العمل.

وهنأ مدير جامعة الكويت وراعي الملتقى الدكتور يوسف الرومي في كلمة له خلال الافتتاح اليوم الاثنين الخريجين على نتاج جدهم واجتهادهم طوال سنوات الدراسة متمنيا أن يكونوا فاعلين بالمجتمع ودافعين بالوطن نحو مستقبل مشرق بالتنمية.

ودعا الرومي الخريجين إلى استغلال الملتقى للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص معربا عن شكره لجميع الجهات المنظمة والراعية والمشاركة في الملتقى.

من جهته كشف القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مشعل الغربللي في تصريح صحفي ان الملتقى يتزامن مع تسليم شهادات خريجي الفصل الدراسي الثاني مشيرا إلى أن الجهات المشاركة تقدم فرص عمل ومقابلات شخصية لهم.

وأشاد الغربللي بمستوى خريجي جامعة الكويت معربا عن فخره بتخريج كوكبة مؤهلة لسوق العمل وقادرة على التحدي.

من جانبها قالت مديرة ادارة شؤون الخريجين في عمادة القبول والتسجيل فاطمة العميري ان عدد الخريجين للفصل الدراسي الثاني بلغ 3000 طالب وطالبة متمنية لهم حياة عملية ناجحة.

وبينت العميري ان آليه العمل في الملتقى تتزامن مع تسليم شهادات التخرج ل750 طالبا وطالبة وذلك للاستفادة من الجهات المشاركة واعطائهم الفرصة لطرح الاسئلة والرد على استفساراتهم.

يذكر ان جامعة الكويت تضم في رحابها 40 ألف طالب وطالبة موزعين على 16 كلية أكاديمية و90 قسما علميا في مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل إضافة إلى التخصصات النادرة التي تتميز بها الجامعة دون غيرها.