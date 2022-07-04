سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي بمناسبة ذكرى الاستقلال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والسادسة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما الدائم والمشترك لتعزيز أواصر العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والسادسة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقية مماثلة.