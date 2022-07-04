“البلدي” يوافق على إعادة تنظيم قطعتين خاصتين بإعمار سوق المباركية المتأثر بالحرائق

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على اعادة تنظيم جزء من القطعتين رقم 4 و7 في مدينة الكويت بمنطقة قبلة والخاصة بإعمار سوق المباركية المتأثر بالحريق.

واطلع المجلس على الموافقة على تكليف بلدية الكويت بشكل رسمي في إعادة إعمار منطقة المباركية طبقا للخيار الذي تم تقديمه في تقرير تقييم المنطقة المتضررة بالحريق والذي ينص على استخدام مادة (الكونكريت) مع الحفاظ على الطابع التراثي.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تخصيص محطة ضخ لمياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب وفقا للاتفاقية الاستشارية كما وافق على تأجيل مشروع كاظمة حتى ينتهي الهيكل التنظيمي الجديد كما حفظ المجلس اقتراح التعاقد مع الشركات الشبابية لتغطية الجلسات اعلاميا.

وأقر المجلس كتاب المدير العام للهيئة العامة للبيئة عبدالله احمد الحمود الصباح بتعديل لائحة قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة لتكون متوافقة مع قانون البيئة.

وصادق المجلس البلدي على القرارات المتخذة في اجتماعه السابق في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر كما صادق على محاضر لجان اجتماعات الإصلاح والتطوير واللجنة الفنية ومزاولة المهن الهندسية ومحافظة الاحمدي.

ووافق ايضا على طلب الاعضاء في بدء العطلة الصيفية اعتبارا من 17 الشهر الحالي وتستمر حتى الأول من سبتمبر.