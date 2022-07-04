اختراق حسابات الجيش البريطاني على يوتيوب وتويتر

بدأ الجيش البريطاني تحقيقًا في خرق لحساباته على تويتر ويوتيوب أدى إلى استخدام هذه الحسابات لنشر أخبار متعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والعملات المشفرة.

اختراق يوتيوب وتويتر

أعاد الحساب الرسمي للجيش البريطاني على تويتر تغريد منشورات تدعم الرموز غير القابلة للاستبدال، بينما تم تحميل مقاطع فيديو حول العملات المشفرة يظهر فيها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الملياردير إيلون ماسك على حسابهم الرسمي على يوتيوب، بحسب قناة بي بي سي.

تمت إزالة جميع المحتوى المتعلق بالرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة من كلا الحسابين. وعلمت صحيفة The Guardian من أحد المصادر أن الجيش البريطاني قال إن أمن المعلومات يأخذ الأمر على محمل الجد ويعمل على حل المشكلة، ولن يقدم أي تعليق آخر حتى انتهاء التحقيق في الخرق.

هوية المخترقين المجهولة.

زيادة عمليات الاحتيال

ازدادت شعبية الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الخبراء حذروا من أن زيادة عمليات الاحتيال تستهدف أولئك الذين ليسوا على دراية بالقطاعات الجديدة.

وجد تقرير صادر عن Atlas VPN أن أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المشفرة قد سُرقت فقط في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022. وتم استهداف الفنان الرقمي Beeple، الذي حطم رقمًا قياسيًا حين باع NFT بنحو 69.3 مليون دولار ما ساهم في دفع الهوس بشراء الرموز غير القابلة للاستبدال العام ماضي – حيث تم اختراق حسابه على تويتر الشهر الماضي ما أدى إلى خسارة متابعيه على تويتر نحو 438 ألف دولار من العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال في عملية احتيال.

تم اختراق حسابات تويتر التابعة لماسك وكيم كارداشيان والرئيس الأميركي جو بايدن وبيل غيتس في عام 2020، بالإضافة إلى شخصيات أخرى معروفة، للترويج لعملية احتيال واضحة لعملة البيتكوين.