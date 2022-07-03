إطلاق نار في مركز تسوق في كوبنهاغن وسقوط جرحى

إطلاق نار في مركز تسوق في كوبنهاغن وسقوط جرحى

أعلنت الشرطة الدنماركية أن “العديد” من الأشخاص أصيبوا خلال إطلاق نار بعد ظهر الأحد في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق “فيلدز” في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وأضافت “نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص”.

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

ودعت الشرطة الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.