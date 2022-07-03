جامعة الكويت: تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول (2022/2023) الكترونيا من 17 حتى 27 الجاري

جامعة الكويت: تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول (2022/2023) الكترونيا من 17 حتى 27 الجاري

أعلنت جامعة الكويت اليوم الاحد عن الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول (2022/2023) إلكترونيا مبينة أنها ستكون خلال الفترة من 17 حتى 27 يوليو الحالي.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي إن التقديم عبر الموقع http://portal.ku.edu.kw/admission خلال الفترة المذكورة مخصص لخريجي مدارس دولة الكويت فقط من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وخريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها المستوفين لشروط القبول.

وأضافت أن استلام شهادات الطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني والمنح الثقافية ستكون في الفترة من 17 يوليو الحالي إلى 1 سبتمبر المقبل.

وبينت أن هناك فئات يسمح لهم بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالحرم الجامعي بمنطقة الشويخ في الفترة من 19 إلى 27 يوليو الحالي وتشمل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت إضافة إلى فئة الطلبة غير الكويتيين وأبناء الشهداء وأبناء وأزواج الدبلوماسيين ومنح الطلبة المتفوقين وأبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت أن اعتماد قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية سيكون على الموقع الإلكتروني في الفترة من 31 يوليو الحالي حتى 2 أغسطس المقبل.

وذكرت أنه على طلبة المدارس الإنجليزية المتوقع تخرجهم والذين تقدموا بطلبات التحاقهم إلكترونيا تسليم شهاداتهم الأصلية إلى الجامعة خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم.

وأفادت انه سيتم احتساب نسبة الثانوية للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السعودية طبقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن خضوع الطلبة لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في السعودية.