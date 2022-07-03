غرفة التجارة: الهند شريك تجاري استراتيجي للكويت بواردات بلغت 1.86 مليار دولار في 2020

قالت عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي ان الهند شريك تجاري استراتيجي للكويت حيث بلغ حجم واردات الكويت منها نحو 86ر1 مليار دولار امريكي في عام 2020.

وأشادت القطامي في كلمة لها خلال استقبالها في (الغرفة) اليوم الاحد وفدا تجاريا من إتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية برئاسة مدير الاتحاد سمرات سوو بعمق العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

وذكرت أن العالم يمر حاليا بأزمة اقتصادية أثرت بشكل مباشر في موجة التضخم وارتفاع التكاليف واضطراب سلاسل التوريد والإمداد الامر الذي أثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار خصوصا المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأكدت حرص الغرفة على إيجاد البدائل والحلول لهذه التحديات اضافة الى تسخير كافة إمكاناتها لتحقيق وتنمية العلاقات الثنائية مع الهند في مجالات التجارة والاستثمار.

من جانبه قال سوو إن اتحاد الغرف الهندية يسعى الى تحقيق أعلى مستويات التبادل التجاري وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين معربا عن امله ان يتم عقد الشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم من الجانب الكويتي.

وذكر ان الوفد الذي يزور الكويت حاليا يمثل كبرى الشركات الهندية في مجال المواد الغذائية والزراعية مبينا ان الوفد يضم 24 عضوا لشركات عاملة في الزراعة والاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والصناعات الغذائية.