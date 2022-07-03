بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 59.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر59 نقطة ليبلغ مستوى 92ر7467 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 80ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر191 مليون سهم عبر 10234 صفقة نقدية بقيمة 8ر53 مليون دينار (نحو 4ر161 مليون دولار).

وانحفض مؤشر السوق الرئيسي 17ر3 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5677 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 7ر99 مليون سهم عبر 4343 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر85 نقطة ليبلغ مستوى 72ر8328 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر1 في المئة من خلال تداول 92 مليون سهم عبر 5891 صفقة بقيمة 16ر44 مليون دينار (نحو 4ر132 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 15ر15 نقطة ليبلغ مستوى 90ر5908 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 05ر75 مليون سهم عبر 3149 صفقات نقدية بقيمة 6ر8 مليون دينار (نحو 8ر25 مليون دولار).

وكانت شركات (الخصوصية) و(حيات كوم) و(راسيات) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أجوان) و(منشآت) و(السورية) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.