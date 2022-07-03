العسومي يؤكد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضايا الدول العربية

بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مع الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين (IPC) سيتارا عياز ، سبل تنفيذ الشراكة القائمة مع البرلمان العربي من أجل تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضايا الدول النامية وبما يخدم مصالح شعوب العالمين العربي والإسلامي.

من جانبها، أكدت الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين حرصها على أن يكون للبرلمان العربي دور كبير في تفعيل دور المنظمة، لاسيما أنه يمثل الشعب العربي في 22 دولة عربية، ما يمثل قيمة برلمانية مضافة لعمل المنظمة ويعزز من قدرتها في تحقيق أهدافها.

بدوره أكد العسومي أن عضوية البرلمان العربي في تلك المنظمة إلى جانب عدد كبير من البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، ستعزز من قدرة البرلمان على حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم للدفاع عن القضايا العربية، والتنسيق المسبق بشأنها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى.

جدير بالذكر إن هذه المنظمة أنشئت في أغسطس 2019، بمقترح من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، وتهدف إلى إنشاء منصة للتعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، وتعزيز دور البرلمانيين في حل القضايا الإقليمية والعالمية.

وتجمع المنظمة في عضويتها برلمانيين من مختلف دول العالم لتحقيق التعاون والتفاهم المتبادل حول مختلف القضايا الدولية.