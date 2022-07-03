بلدية الكويت: رفع 949 سيارة مهملة وسكراب ووضع 6010 ملصق إنذار في إطار حملة “شارك بنظافتها”

في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد والحملة الذي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)) لتوعية الجمهور بالمحافظة على النظافة،

كشفت إدارة العلاقات عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع المحافظات تنفيذ جولات ميدانية مكثفة خلال الفترة من 1/6/2022 حتى 3/7/2022 لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من رفع سيارات مهملة وسكراب وقوارب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوه المنظر العام ، مشيرة إلى أن جولات قد أسفرت عن سحب 949 سيارة مهملة وسكراب ، 9 قوارب،15 دراجة هوائية وذلك بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية وقد تم إرسالهم إلى مواقع حجز السيارات في البلدية فضلا عن وضع 6010 ملصق إنذار على سيارات وقوارب مهملة وسيتم رفعهم بعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار إلى جانب رفع 4 شاليهات.

وأكدت على تواصل الجولات الميدانية من قبل الفرق الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلديات بالمحافظات، ومؤكدة بعدم تهاونهم في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

من حملة البلدية