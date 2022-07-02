وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي فهد المضف

وزير التعليم العالي يعتمد أسماء 3454 طالبا وطالبة ضمن خطة البعثات

2 يوليو، 2022
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اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي المضف أسماء 3454 طالبا وطالبة تم قبولهم في خطة البعثات الخارجية (2022 – 2023) من الحاصلين على شهادة الثانوية في عامي (2020 – 2021) و (2021 – 2022).

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق باسم (التعليم العالي) فاطمة السنان في تصريح صحفي اليوم السبت إن أعداد المقبولين في خطة هذا العام جاء بزيادة عن الخطة الأصلية للعام الماضي التي بلغ عدد المقبولين فيها 3311 طالبا وطالبة.

ودعت السنان المقبولين إلى ضرورة الالتزام بقوانين الهجرة في دول الابتعاث وبلائحتي البعثات والمعادلات الخاصة ب(التعليم العالي) من أجل تسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة.

وشددت على أهمية التزام المقبولين بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لهم لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة إذ سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لكل منهم فقط.

وأشارت إلى إمكانية متابعة المرحلة الثالثة والأخيرة من (حملة وجهني) عبر الحسابات الرسمية للوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة المعلومات التي تهم الطلبة وذويهم لمرحلة ما بعد القبول.

وزير التعليم العالي يعتمد أسماء 3454 طالبا وطالبة ضمن خطة البعثاتتنزيل
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المصدر
كونا
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2 يوليو، 2022
0 601 دقيقة واحدة

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