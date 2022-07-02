بطولة ويمبلدون: الفرنسية كورنيه تقصي البولندية شفيونتيك المصنفة أولى عالميا من الدور الثالث

حققت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 37 عالمياً، السبت مفاجأة مدوية بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً 6-4 و6-2 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب.

وانهت الفرنسية سلسلة من 37 فوزاً متتالياً لمنافستها شفيونتيك التي لم تذق طعم الخسارة منذ خروجها من الدور الثاني في دورة دبي في شباط/فبراير، حيث فازت في 6 دورات خاضتها منذ تلك الخسارة.

وضربت كورنيه (32 عاماً) موعداً في ثمن النهائي مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) الفائزة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.