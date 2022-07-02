وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره الأردني على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت

وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره الأردني على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت

التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.