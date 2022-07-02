وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره الأردني على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت

2 يوليو، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

المصدر
كونا
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2 يوليو، 2022
0 21 أقل من دقيقة

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