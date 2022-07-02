سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سفير الكويت لدى السعودية يسلم رسالة خطية من سمو ولي العهد الى خادم الحرمين الشريفين

2 يوليو، 2022
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سلم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح رسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله موجهة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
كونا
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2 يوليو، 2022
0 46 أقل من دقيقة

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