“السكنية”: رفع أولوية التخصيص على مشروع “جنوب سعد العبدالله” إلى نهاية يونيو 2003 وما قبل

“السكنية”: رفع أولوية التخصيص على مشروع “جنوب سعد العبدالله” إلى نهاية يونيو 2003 وما قبل

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع (جنوب سعد العبدالله) حتى تاريخ 30 يونيو 2003 وما قبل.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالمؤسسة فاطمة نقي في تصريح صحفي اليوم السبت إن على المواطنين الراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق (سهل) الحكومي أو منصة المؤسسة الالكترونية (www.pahw.gov.kw) ابتداء من يوم غد الأحد.

وأشارت إلى تواجد فريق خاص بتطبيق (سهل) الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم إلى كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال اوقات الدوام الرسمي من 30ر8 صباحا حتى 30ر12 ظهرا.