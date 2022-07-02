نادي الأسير الفلسطيني يعلن استشهاد أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الاسرائيلي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاد أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي ان “الأسيرة سعدية فرج هللا (68 عاما) من بلدة (إذنا) القريبة من مدينة (الخليل) استشهدت في سجن (الدامون) دون معرفة ظروف استشهادها بعد”.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاتها وعن مصير وحياة كافة الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار نادي الاسير إلى أن الاسيرة فرج هللا “اعتقلت في 18 ديسمبر 2021 وسط (الخليل) وهي أم لثمانية أبناء وموقوفة حتى الان”.

وأوضح “بارتقاء الشهيدة الاسيرة سعدية يرتفع عدد الشهداء الاسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيدا”.